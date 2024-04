Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2024.

Salzgitter (ots)

Feuer verursachte Sachschaden.

Salzgitter, Gebhardshagen, Wasserfurche, 09.04.2024, 14:00 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich einer Hecke zu einer Brandentwicklung, die hierdurch zerstört wurde. Durch die Hitzentwicklung entstand an einem in der Nähe befindlichen Dachunterstand sowie an mehreren Fenstern ein Sachschaden. Ein in der Nähe befindlicher Verteilerkasten wurde ebenso beschädigt. Erste Ermittlungen deuten auf eine fahrlässige Brandentwicklung, die offensichtlich durch Abbrennen von Unkraut verursacht wurden. Die Schadenshöhe liegt in einer niedrigen fünfstelligen Höhe.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell