POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.04.2024-Stempelkasten an Gartenzaun explodiert

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg, Schloßbergstraße, 09.04.24, 09:00 Uhr

Durch eine Anwohnerin der Schloßbergstraße konnte gegen 2 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag ein lauter Knall wahrgenommen werden. Am Morgen habe sie dann festgestellt, dass ein Fenster des dortigen Wohnhauses beschädigt sei und der dort an dem Gartenzaun angebrachte Stempelkasten des Tourismusamts Schladen nicht mehr vorhanden war. Vielmehr lagen unzählige Holzteile des Stempelkastens auf dem Boden verteilt. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei Schladen konnten erste Hinweise erlangt werden, dass der Kasten vermutlich mittels eines "Böllers" gesprengt worden sein könnte. Bei dieser Explosion haben umherfliegende Trümmerteile vermutlich die Fensterscheibe durchschlagen, da im Inneren des Wohnhauses ebenfalls Trümmerteile aufgefunden werden konnten. Die genaue Ursache müssen nun die Ermittlungen zeigen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 600EUR geschätzt.

Die Polizei Schladen bittet um Zeugenhinweise unter 05335/929660.

