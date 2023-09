Fulda (ots) - Fahrzeugreifen beschädigt Fulda. In der Ronsbachstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (22.09.) die Reifen eines weißen Ford Kleinbusses. Es entstand rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

