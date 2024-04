POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 10.04.2024-Vandalismus an Hauptkirche

Peine (ots) - Gegen 21:00 Uhr am 08.04.stürzte ein 16-jähriger auf der Herrenfeldstraße in Vöhrum, er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer einer Aprilia kam offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Daraufhin stürzte er und verletzte sich an Hüfte und Bein. ...

mehr