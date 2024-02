Paderborn (ots) - (CK) - Am frühen Dienstagnachmittag (13.02., 14.00 Uhr) war ein 52-jähriger Mann aus Bad Lippspringe mit seinem Pedelec auf der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Gierswall unterwegs. An der dortigen Kreuzung überquerte er den Gierswall in der Furt der Fuß- und Fahrradampel. Als sich der Mann mittig auf der Furt befand, kam es zu einem ...

mehr