Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.04.2024/11.56 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Bad Urach (RT):

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße in Bad Urach am frühen Montagmorgen, befindet sich der 54 Jahre alte Bewohner der vom Brand betroffenen Wohnung zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war kurz vor 3.30 Uhr ein Brand in der von dem 54-Jährigen bewohnten Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte die Feuerwehr, die mit 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen am Brandort war, verhindern. Elf Bewohner des Hauses, darunter auch der 54-jährige Verdächtige, hatten zuvor bereits unverletzt ihre Wohnungen verlassen.

Da sich bereits am Brandort erste Hinweise auf eine mutmaßliche Brandstiftung durch den 54-Jährigen ergeben hatten, war er noch am frühen Montagmorgen vor Ort vorläufig festgenommen worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 54-jährige Deutsche am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen insbesondere zur genauen Brandursache und einem möglichen Motiv dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell