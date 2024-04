Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Körperverletzung, Flucht vor Polizeikontrolle

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Trochtelfingen und Steinhilben schwere Verletzungen zugezogen. Der 28-Jährige befuhr kurz nach 13.30 Uhr mit seiner Honda die K 6736 in Richtung Steinhilben. Dabei verlor er offenbar aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Biker stürzte daraufhin zu Boden, die Honda prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 28-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Straße musste für die Landung des Rettungshubschraubers komplett gesperrt werden.

Esslingen (ES): Körperliche Auseinandersetzung und Fahrzeug beschädigt

Am Sonntagabend ist es gegen 23.00 Uhr vor einer Gaststätte in der Plochinger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 34-Jähriger wurde zunächst aus der Gaststätte verwiesen. Vor dieser kam es im Anschluss zu verbalen Provokationen gegenüber einem 19-jährigen Passanten. Im weiteren Verlauf schlug der 34-Jährige dem Jüngeren mit der Faust in das Gesicht sodass sich dieser leichte Verletzungen zuzog. Ferner beschädigte der 34-Jährige ein geparktes Fahrzeug, indem er eine Seitenscheibe einschlug. Umstehende Personen wollten den Aggressor beruhigen, was jedoch nicht gelang. Es kam zu Beleidigungen und zu einem Schlagabtausch, bei dem nun ein 51-jähriger Mann dem 34-Jährigen gegen den Kopf schlug. Obwohl der 34-Jährige zu Boden stürzte war eine medizinische Behandlung nicht erforderlich. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mössingen (TÜ): Verkehrsunfall, Pkw-Lenker ohne Fahrerlaubnis

Am Ostersonntagnachmittag ist es in Mössingen-Öschingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Der 29-jährige Fahrer eines Pkw Skoda Oktavia befuhr um 13.10 Uhr in Öschingen die Roßbergstraße. An der Einmündung in die Reutlinger Straße, wollte er in diese in Richtung Gönningen abbiegen und telefonierte laut Zeugenaussagen während der Fahrt mit seinem Smartphone. Beim Abbiegen verlor der Oktavia-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw Audi RS 5, welcher durch die Kollision noch nach vorne gegen eine Gebäudetreppe geschoben wurde. Eine 29-jährige Mitfahrerin im Fond des Skoda zog sich leichte Verletzungen zu. Ein 23-jähriger Beifahrer, ein einjähriges Kind und der Fahrer selbst blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte keiner der Fahrzeuginsassen angeschnallt gewesen sein. Der 29-jährige Unfallverursacher konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 22.000 Euro.

Rottenburg (TÜ): Fahrradfahrerin gestürzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin ist es am Sonntagnachmittag in Rottenburg im Ortsteil Kiebingen gekommen. Gegen 16.00 Uhr war eine 69-Jährige mit ihrem dreirädrigen Fahrrad in der Froschgasse in Richtung Neckarstraße unterwegs und stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Passanten leisteten der verletzten Dame bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Zur weiteren Behandlung wurde die Fahrradfahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hechingen (ZAK): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Ostermontag versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Gegen 01.00 Uhr sollte der BMW-Lenker in der Holger-Crafoord-Straße an einer eingerichteten Kontrollstelle zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltezeichen des Polizeibeamten und fuhr, statt in den zugewiesenen Kontrollbereich, beschleunigt weiter in Richtung B 32. Bei einer kurzen Verfolgung unter Verwendung entsprechender Anhaltesignale fuhr der BMW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kreismülldeponie. Dort endete die Fahrt des Pkw, weil der befahrbare Weg zu Ende war. Drei Mitfahrer des BMW konnten fußläufig in den Wald flüchten, der Fahrer selbst entfernte sich nicht. Bei der nun folgenden Kontrolle bestand beim 18-jährigen Fahrzeugführer der Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb er eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Zu einer Gefährdung des an der Kontrollstelle einweisenden Polizeibeamten und anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

