POL-RT: Räuberischer Diebstahl; Brände; Raub (Zeugenaufruf); Seniorin bestohlen; Verkehrsunfälle

Täter nach räuberischem Diebstahl auf Baustelle ermittelt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei Täter am späten Samstagabend nach einem räuberischen Diebstahl auf einem Baustellengelände rasch ermittelt werden konnten. Gegen 22.00 Uhr konnte der Hinweisgeber beobachten, wie zwei zunächst unbekannte Männer einen Gegenstand von einer Baustelle in der Gretel-Bergmann-Straße entwendeten und in ihr im Nahbereich geparktes Fahrzeug einluden. Nachdem die Täter den Zeugen bemerkt hatten, flüchteten sie mit ihrem Pkw, wobei der Mann noch vom vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift wurde. Glücklicherweise erlitt er hierbei keine Verletzungen. Nachdem er den Notruf gewählt und das Kennzeichen des Fahrzeugs mitgeteilt hatte, konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung an der Halteranschrift in einer Tübinger Kreisgemeinde zwei 40 und 43 Jahre alte Männer durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen und das Diebesgut aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Metzingen (RT): Brems- und Gaspedal verwechselt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person ist es am Samstagvormittag in der Eisenbahnstraße gekommen. Der 88-jährige Fahrer eines Opel verwechselte gegen 10.15 Uhr beim Einparken das Brems- und das Gaspedal seines Fahrzeugs. Hierdurch befuhr er auf einer etwa 20 Meter langen Strecke zunächst einen Gehweg und eine Grünfläche, bevor er schließlich mit seinem Pkw gegen eine Mauer und ein Metallgeländer prallte. Durch den Aufprall erlitt die 82-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der 88-Jährige erlitt selbst leichte Verletzungen. Am Fahrzeug des Unfallverursachers, welches abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Der Schaden an der Mauer und dem Metallgeländer beträgt circa 10.000 Euro.

Pfullingen (RT): Gartenhütte abgebrannt

Zu einem Brand einer Gartenhütte ist es am späten Samstagabend im Gewann "Heide" bei Pfullingen gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den Brand gegen 23.45 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Gartenhütte, welche sich westlich von Pfullingen zwischen der Verlängerung der Griesstraße und der Marksteige befindet, bereits in Vollbrand. Der Brand konnte durch die verständigte Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. An der beinahe vollständig ausgebrannten Gartenhütte entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Münsingen (RT): Betrunken Pkw unbefugt in Gebrauch genommen und verunfallt

Die Spritztour dreier Minderjähriger in einem Pkw hat am frühen Samstagmorgen zu zwei Verkehrsunfällen geführt. Wie die derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Münsingen ergaben, nahmen zunächst zwei 17-Jährige und ein 13-Jähriger gegen 06.00 Uhr einen auf einem Grundstück in Sankt Johann-Würtingen geparkten Opel Astra unbefugt in Gebrauch. Unmittelbar nach Fahrtbeginn kollidierte der 17-jährige Fahrer zunächst mit einer abgestellten Baggerschaufel. Die weitere Fahrt führte sie nach Münsingen, wo der Fahrer in der Straße Im Badstuhl wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Opel verlor und mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte, woraufhin die drei Minderjährigen zu Fuß von der Unfallstelle flüchteten. Der mutmaßliche Fahrer sowie der 13-Jährige konnten nach einem kurzen Fluchtversuch durch die zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzungen im Nahbereich angetroffen werden. Bei dem 17-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, konnten ein vorläufiger Alkoholwert von beinahe einem Promille sowie Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der entwendete Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Beide Personen wurden nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Trikot geraubt (Zeugenaufruf)

Einem 24-Jährigen ist am späten Samstagabend unter der Androhung von Gewalt ein Fußballtrikot entwendet worden. Der Mann verließ zusammen mit zwei Bekannten gegen 23.50 Uhr einen Fanbus in der Ziegeleistraße beim Bahnhof Echterdingen, als sich etwa sechs bis acht maskierte Personen der Gruppe näherten. Diese forderten den Geschädigten unter Androhung von Gewalt auf sein Trikot auszuziehen und entwendeten dieses im Anschluss. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten die geflüchteten Täter, zu welchen keine nähere Beschreibung vorliegt, nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter Telefon 0711/70913 an das Polizeirevier Filderstadt zu wenden.

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 297 Höhe Neckarhausen ereignet. Gegen 17.30 Uhr befuhr der 79-jährige Fahrer eines VW Golf die B297 in Richtung Neckartailfingen, wobei er an der Lichtzeichenanlage in Höhe der Einmündung zur Hegaustraße mutmaßlich zwei verkehrsbedingt stehende Fahrzeuge übersah. In der Folge fuhr er zunächst auf einen Mini auf und schob diesen auf einen weiteren VW. Durch die Kollision wurde die 77-jährige Beifahrerin im VW Golf verletzt. Sie wurde vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der VW Golf und der Mini waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Esslingen (ES): Kupferkabel entwendet

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, eine derzeit nicht bekannte Menge an Kupferkabeln von einer Baustelle im Bereich der Alexanderstraße/Barbarossastraße entwendet. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand

Wohl aufgrund eines technischen Defektes ist am Samstagnachmittag ein VW Passat auf der Bundesstraße 27 bei Filderstadt-Bernhausen vollständig ausgebrannt. Der 47-jährige Fahrer teilte gegen 16.10 Uhr über den Notruf den Brand seines Fahrzeuges auf dem Standstreifen mit. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und löschte die Flammen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die B27 in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Filderstadt-Ost und West bis gegen 18.00 Uhr vollständig gesperrt, weshalb es zu geringen Verkehrsbehinderungen kam. Der VW Passat, an welchem ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Kirchheim unter Teck (ES): Seniorin bestohlen

Bargeld und Schmuck sind am Samstagvormittag von einem unbekannten Täter aus einer Wohnung im Iglauer Weg entwendet worden. Eine männliche Person gelangte gegen 10.30 Uhr unter dem Vorwand, den Stromzähler ablesen zu müssen, in die Wohnung der 80-jährigen Bewohnerin. Während die Dame von diesem Mann in ihrem Wohnzimmer abgelenkt wurde, betrat vermutlich eine weitere Person die Wohnung über die angelehnte Wohnungstür und entwendete aus dem Schlafzimmer der 80-Jährigen Bargeld sowie Schmuck mit bislang unbekanntem Wert. Nachdem die Seniorin wieder alleine in ihrer Wohnung war, bemerkte sie den Diebstahl und verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dußlingen (TÜ): Brand in Gebäude

Zu einem Brand mit hohem Sachschaden ist es am Samstagmorgen in einem Einfamilienhaus in der Filsenbergstraße gekommen. Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einer Brandentwicklung in einer Sauna, zu welchem die Feuerwehr gegen 07.30 Uhr alarmiert wurde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits eine starke Rauchentwicklung vorhanden. Der Vollbrand der Sauna konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die fünf Personen, welche sich im Haus aufhielten, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein 70-jähriger Bewohner wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich ersten Schätzungen zufolge jedoch im niedrigen sechsstelligen Bereich befinden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort tätig.

