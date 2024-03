Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz Kontrollen "Car Friday", Verkehrsunfälle, Unbefugter Gebrauch von Traktor, Trunkenheitsfahrt, Brände, Einbruch, Schlägerei, Polizeibeamte bedroht

Reutlingen (ots)

Reutlingen (PP): Verkehrskontrollen anlässlich des "Car-Fridays"

Anlässlich des sogenannten "Car-Fridays" hat das Polizeipräsidium Reutlingen, wie bereits in den vergangenen Jahren, im Lauf des Freitags Verkehrskontrollen durchgeführt. Insbesondere die Tuning- und Poserszene stand dabei im Fokus. Neben Spezialisten der Verkehrspolizei waren zahlreiche weitere Beamte verschiedener Polizeireviere im gesamten Präsidiumsbereich in Einsatz. Es wurden rund 130 Fahrzeuge und 145 Personen kontrolliert. Dabei stellte die Polizei insgesamt 29 Verstöße im Bereich von technischen Veränderungen fest, welche auch entsprechend zur Anzeige kommen. In drei Fällen waren die Veränderungen so gravierend, dass eine Weiterfahrt untersagt werden musste. Im Rahmen der Kontrollen wurden, allerdings überwiegend außerhalb der "Tuning-Szene", weitere Verstöße festgestellt. Zwei Fahrzeugführer gelangen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige und zwei weitere, weil sie ihr Fahrzeug geführt hatten, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Drei Fahrzeugführer hatten ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert, fünf Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes wurden fünf Fahrzeugführer beanstandet und drei weitere, weil sie ihr mitfahrendes Kind nicht ordnungsgemäß gesichert hatten. Drei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen sehen die Fahrzeugführer entgegen, da sie den Grenzwert zum Führen eines Kraftfahrzeuges im Bereich von Betäubungsmitteln oder Alkohol überschritten hatten. Im Rahmen der Kontrollen wurden zudem Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 2.050 Euro erhoben.

Wannweil (RT): Folgenreiche Aktion unter Alkoholeinwirkung

Mehreren polizeilichen Ermittlungsverfahren sieht ein 70 -Jähriger entgegen, nachdem er am Freitagabend einem 47 -jährigen Bekannten einen Streich spielen wollte. Der 47 -Jährige hatte sich telefonisch gegen 21.25 Uhr beim Polizeirevier Reutlingen gemeldet und den Diebstahl seines Transporters angezeigt. Der Renault Master sei offensichtlich in Zusammenhang mit einer Feierlichkeit im Bereich Kobletwasen, am Ortsrand von Wannweil, entwendet worden. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen festgestellt werden. Es stand einige hundert Meter entfernt an der Wohnanschrift des 70 -jährigen Bekannten. Dieser räumte ein, das Fahrzeug weggefahren zu haben. Es würde sich jedoch nicht um einen Diebstahl, sondern um einen Scherz unter guten Bekannten handeln. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte die Streifenbesatzung bei dem 70 -Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von weit über zwei Promille, weswegen er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde bekannt, dass der 70 -Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun für die von ihm begangenen Verkehrsstraftaten verantworten.

Hohenstein (RT): Drei Verletzte nach Unfall

Noch nicht eindeutig geklärt ist die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der B 312 zwischen den Ortsteilen Bernloch und Oberstetten ereignet hat. Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 54 -Jähriger mit seinem Pkw Peugeot die B 312 in Fahrtrichtung Oberstetten und kam hier nach eigenen Angaben aufgrund eines Reifenplatzers von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw in eine Böschung rechts der Fahrbahn und prallte letztendlich gegen einen Baum, wobei die Fahrzeugfront vollständig zerstört wurde. Der 54 -jährige Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, die beiden 14 und 16 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuginsassen mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die beiden Jugendlichen konnten abends jedoch wieder entlassen werden, während der 54-Jährige zur medizinischen Behandlung weiterhin in der Klinik verbleiben musste. An dem Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beseitigung des durch den Unfall entstandenen Splitterfelds wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Hohenstein übernommen, die mit acht Einsatzkräften vor Ort war. Die Ermittlungen des Polizeireviers Pfullingen zur Unfallursache dauern an.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Eine Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitag gegen 16.50 Uhr auf der Flughafenstraße gekommen. Der 23 -jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz CLA stand bei Rotlicht auf der rechten der beiden Linksabbiegespuren der Flughafenstraße und fuhr, nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün umgeschalten hatte, nach links in Richtung der Brücke zum Echterdinger Weg in die Einmündung ein. Zeitgleich fuhr die 30 -jährige Fahrerin eines Pkw Audi Q3 auf der Flughafenstraße aus Richtung der Flughafenfeuerwehr kommend in Richtung der Terminals und missachtete das mittlerweile für sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem eine 22 -jährige Mitfahrerin im Mercedes Benz leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro.

Denkendorf (ES): Traktor unbefugt in Gebrauch genommen

Am Samstag gegen 0.30 Uhr ist einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt auf einer Baustelle an der Esslinger Straße ein beleuchteter und langsam fahrender Traktor aufgefallen. Nachdem der Traktor kontrolliert werden sollte, flüchteten drei Personen in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten ein 26 -jähriger sowie ein 25 -jähriger jeweils männlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Diese stehen im Verdacht, den Traktor zumindest unbefugt in Gebrauch genommen zu haben. Ob hierbei auch eine Diebstahlsabsicht vorlag, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beide standen unter alkoholischer Beeinflussung, weshalb jeweils die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu dem dritten, noch flüchtigen Tatverdächtigen dauern an.

Lenningen (ES): Feuerwehreinsatz nach Verbrennen von Grünschnitt

Mehrere Personen haben am Samstag gegen 18.45 Uhr auf einem Wiesengrundstück "Auf dem Bol" nahe des Waldrandes Grünschnitt verbrannt. Hierbei drohte das Feuer auf den Wald überzugreifen, weshalb dieses von der Feuerwehr Lenningen gelöscht wurde. Diese war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Mössingen (TÜ): Brand aufgrund technischen Defekts

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 67 -Jähriger am Freitagmorgen bei einem Brand in seiner Einliegerwohnung in der Sternbergstraße erlitten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Elektrogerät geriet gegen 6.10 Uhr unter anderem ein Sessel in der Wohnung in Brand. Dem 67 -jährigen Bewohner gelang es, den Sessel in den Außenbereich zu ziehen und hierdurch größeren Schaden zu verhindern. Zur Brandbekämpfung kam die Freiwillige Feuerwehr Öschingen mit einem Löschfahrzeug vor Ort. Aufgrund der Rauchentwicklung erlitt der Bewohner leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert.

Rottenburg (TÜ): Randalierer im Ausnahmezustand

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich ein 28 -Jähriger befunden haben, der am Freitagabend in der Betzengasse zunächst randaliert und im weiteren Verlauf Polizeibeamte angegriffen und bedroht hat. Gegen 19.40 Uhr bat eine Hausbewohnerin die Polizei um Hilfe, da ihr Bekannter in ihrer Wohnung randalierte und herumschrie. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung konnte der 28 -Jährige im Bereich der Hauseingangstür festgestellt werden. Hier trat er gegen ein Glaselement der Tür, wodurch eine Polizeibeamtin durch Glassplitter getroffen wurde. Direkt im Anschluss riss der 28 -Jährige die beschädigte Eingangstür auf und stürmte auf die eingesetzten Beamten zu. Hier trat er unvermittelt gegen einen vor dem Gebäude abgestellten Streifenwagen und musste gewaltsam zu Boden gebracht werden, wogegen er sich erheblich wehrte und die eingesetzten Beamten fortwährend bedrohte. Aufgrund des Verhaltens musste er im weiteren Verlauf in eine Fachklinik eingeliefert werden. Bei den eingesetzten Beamten wurden keine Verletzungen bekannt. Der Sachschaden am Streifenfahrzeug wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Winterlingen (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr bis Freitag, 14.15 Uhr durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Wohnhaus in der Hauptstraße im Ortsteil Harthausen eingebrochen. Hier wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt und ein Safe aufgebrochen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Balingen (ZAK): Schlägerei

Am Freitag gegen 22.50 Uhr sind über den Notruf der Polizei mehrere Anrufe eingegangen, nach welchen sich in und vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße mehrere Personen schlagen würden. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort war keine Schlägerei mehr im Gange und nach Zeugenaussagen hatten sich bereits mehrere der Beteiligten von der Örtlichkeit entfernt. Vor Ort konnte noch ein leicht verletzter 28 -jähriger Geschädigter angetroffen werden, welcher eine weitere Behandlung durch den anwesenden Rettungsdienst ablehnte. Nach ersten Erkenntnissen war in der Gaststätte ein zunächst verbaler Streit eskaliert und entwickelte sich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, an welcher mehrere Personen beteiligt waren. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann vor die Gaststätte. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tatbeteiligten aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Fahrzeugbrand

Am Freitag gegen 9.20 Uhr ist es auf der Zufahrt zur Burg Hohenzollern im Bereich des oberen Parkplatzes zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Der ältere Pkw Ford Galaxy kam aufgrund eines technischen Defektes zum Stehen, kurz darauf bemerkte der Fahrzeuglenker offene Flammen aus dem Motorraum. Noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr konnte er die Flammen selbst löschen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

