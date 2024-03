Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbruch, Polizeihubschrauber findet Vermisste, Vor Polizei davongefahren, Brand

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Schmorbrand

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Mittwochabend für Aufregung in der Georgiistraße gesorgt. Gegen 19.45 Uhr bemerkte ein Anwohner den ausgelösten Alarm in einer Wohnung und verständigte die Einsatzkräfte. Wie sich vor Ort herausstelle, war vermutlich Zigarettenglut auf ein Sofa gefallen, das während der kurzen Abwesenheit der Bewohner zu kokeln begonnen hatte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften angerückt war, konnte der Schmorband durch die Bewohner gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Bis auf das beschädigte Sofa war kein weiterer Sachschaden entstanden. (rd)

Metzingen / Pliezhausen (RT): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Mittwochabend versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Gegen 22.20 Uhr sollte der 32-Jährige in der Nürtinger Straße in Metzingen zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden. Trotz entsprechender Anhaltesignale fuhr er mit seinem Peugeot unter Missachtung der Vorfahrtsregeln bzw. Stopp-Stellen und mit bis zu 100 km/h über Riederich, Mittelstadt, durch den Wald nach Dörnach und Gniebel bis ins Industriegebiet Pliezhausen. Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. In der Robert-Bosch-Straße in Pliezhausen prallte der 32-Jährige mit seinem Peugeot gegen eine Parkplatzeinfassung rechts neben der Fahrbahn. Anschließend rannte er davon. Er konnte von den Beamten jedoch eingeholt und kurz nach 22.30 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße vorübergehend festgenommen werden. Ein im Zuge der anschließenden Kontrolle durchgeführter Vortest ergab den Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes. Er musste daher eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Sein Peugeot, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Auch ein Streifenwagen, dessen Heck in einer scharfen Kurve am Ortsausgang von Mittelstadt ausgebrochen war und ein Verkehrszeichen auf einer dortigen Verkehrsinsel touchiert hatte, musste aufgrund eines zwischenzeitlich luftleeren Reifens abgeschleppt werden. Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben oder möglicherweise durch die riskante Fahrweise des Peugeot-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. Telefon 07071/972-8660. (rd)

Wernau (ES): Mit Pannenfahrzeug kollidiert

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Überleitung von der B10 auf die B313 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 54-Jähriger war kurz nach 12.30 Uhr mit einer Mercedes E-Klasse auf der rechten Spur der Überleitung aus Richtung Plochingen herkommend unterwegs. Dabei prallte er gegen die kurz zuvor am rechten Rand liegengebliebene A-Klasse eines 69-Jährigen. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch eine 58 Jahre alte Beifahrerin in der A-Klasse wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Überleitung bis kurz nach 15 Uhr halbseitig und für die Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig komplett gesperrt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Schule

In ein Gymnasium in der Anemonenstraße ist am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 4.30 und fünf Uhr Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten im Inneren mehrere Räume. Die alarmierten Streifenbesatzungen konnten eine Person feststellen, die in Richtung des angrenzenden Waldstückes flüchtete. Bei der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, wurden aufgrund der Dunkelheit auch mehrere Signalschüsse zur Orientierung abgegeben. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Person unerkannt entkommen. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist wie die Höhe des entstandenen Sachschadens derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Plochingen (ES): Polizeihubschrauber findet Vermisste

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hat am Mittwochnachmittag eine vermisste Person aufgefunden. Bekannte hatten um die Mittagszeit Anzeige bei der Polizei erstattet, da sich die Frau aus Plochingen in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Kurz nach 16 Uhr konnte die Vermisste vom Hubschrauber aus in einem Waldgebiet am Stadtrand entdeckt und die Kollegen sowie der Rettungsdienst hingelotst werden. Die Frau musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort ärztlich versorgt werden. (ms)

Holzmaden (ES): Pedelec übersehen

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der L1200 in Holzmaden verletzt worden. Gegen 13.20 Uhr war ein 49-jähriger Fiat-Fahrer auf der L1200 in Richtung Jesingen unterwegs. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, übersah er einen 29 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der sich bereits im Kreisel befand und diesen Richtung Bahnhofstraße verlassen wollte. Durch die anschließende Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer erlitt der Fahrer des Pedelecs mehrere Schürfwunden. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mb)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen nach einem Vorfall am Mittwochabend am Hauptbahnhof. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Jungs im Alter von 15 und 16 Jahren kurz vor 21 Uhr in Begleitung zweier weiblicher Jugendlicher zu Fuß von der Europastraße in Richtung Bahnhof unterwegs. In der Bahnhofshalle soll der 16-Jährige von einer siebenköpfigen Personengruppe bedrängt worden sein, die ihn kurz darauf an Gleis 2 gehindert haben soll, in den Zug in Richtung Mössingen einzusteigen. Als sein 15 Jahre alter Begleiter ihm zu Hilfe eilen wollte, wurden beide Jugendliche von den Unbekannten offenbar geschlagen und getreten. Zudem wurde aus der Bauchtasche des älteren Opfers ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung Europaplatz. Die beiden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten Jugendlichen fuhren mit dem Zug davon. Ihre Begleiterinnen erstatteten wenig später Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Von den sieben männlichen Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Sie sollen zwischen 13 und 16 Jahre alt, zwischen 160 und 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Verdächtigen soll stämmig gewesen sein, schwarze Haare und einen Mittelscheitel sowie einen Kinnbart und eine Brille getragen haben. Einer seiner Begleiter wird mit lockigen schwarzen Haaren und einer schwarzen Steppjacke beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der gesuchten Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rd)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Einen Unfall mit einem Gesamtschaden von über 22.500 Euro hat sich am Mittwochmittag in Hechingen ereignet. Eine 67-Jährige befuhr mit ihrem VW Polo gegen 13.15 Uhr den Fasanenweg, als sie auf Höhe des kreuzenden Amselwegs, den vorfahrtsberechtigten Opel eines 33-Jährigen übersah. Beide Fahrzeuge waren durch die Folgen des Zusammenpralls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die VW-Lenkerin wurde noch vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt. (mb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell