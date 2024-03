Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Schreinerei Filderstadt-Bernhausen

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Brand in Schreinerei

Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste am späten Mittwochnachmittag zum Brand einer Schreinerei in einem Gewerbepark in der Echterdinger Straße in Bernhausen ausrücken. Gegen 17.20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, dass es aus einer Lagerhalle stark rauchen würde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurze Zeit später waren bereits Flammen und eine weithin sichtbare Rauchsäule zu sehen. Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein sich in der Schreinerei befindliches Motorrad Feuer gefangen hatte und der Brand sich im Anschluss auf das daneben gelagerte Holz und die Halle ausdehnte. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Gebäudekomplex und angrenzende Hallen verhindert werden. Ein sich zum Ausbruch des Brandes in der Schreinerei befindlicher 60 Jahre alter Mitarbeiter bemerkte das Feuer und versuchte vergeblich, selbst die Flammen zu löschen. Hierbei zog er sich Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 500.000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die Durchgangsstraße voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell