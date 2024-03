Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frontalzusammenstoß bei Rottenburg-Baisingen

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Frontalzusammenstoß bei Baisingen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der L 1361 bei Baisingen ereignet. Ein 33-Jähriger war kurz nach 8.30 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Landstraße in Richtung Nagold unterwegs. Im Bereich der Einmündung der Straße aus Mötzingen kam der Mann mit seinem Wagen in der dortigen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Am Ende der Sperrfläche touchierte der Pkw mit dem linken Vorderrad den Bordstein. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Mitsubishi und geriet ins Schleudern. Ein entgegenkommender 38 Jahre alter Lenker eines Lkw der Marke Scania mit Anhänger erkannte die Situation und leitete eine Vollbremsung ein. Trotz eines Ausweichmanövers konnte er einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw von dem Laster mitgeschleift und kam letztendlich mit dem Heck voraus an der linken Leitplanke zum Stehen. Das Gespann blieb diagonal auf der Straße stehen. Der 33-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Ersthelfern sowie der Feuerwehr befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lkw-Lenker erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Da der Lastwagen Lebensmittel geladen hatte, musste ein Ersatzfahrzeug an die Unglücksstelle zum Umladen beordert werden. Zur Fahrbahnreinigung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten, sowie des Umladens der Lebensmittel, der Straßenreinigung und der Bergung der Fahrzeuge war die L 1361 bis 11.45 Uhr gesperrt. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell