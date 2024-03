Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung; Wohnwagen entwendet

Reutlingen (ots)

Eningen unter Achalm (RT): Mit Rollerfahrer kollidiert

Ein Rollerfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Eningen verletzt worden. Der 25-Jährige war mit seinem Piaggio gegen 8.40 Uhr auf der Straße In der Raite in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte dort nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Eine hinter ihm fahrende, 60-jährige Renault-Fahrerin erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug, wonach der 25-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An dem PKW und dem Roller dürften mehrere tausend Euro Schaden entstanden sein. (ah)

Hohenstein (RT): Rauchentwicklung in Wohngebäude

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Dienstag, gegen 1.45 Uhr, zu einem gemeldeten Kaminbrand nach Meidelstetten ausgerückt. Dort war aus dem Kamin Rauch in den Heizraum gezogen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte der Hausinhaber bereits die restliche Glut aus dem Ofen entnommen und den Raum belüftet. Ein Schornsteinfeger begutachtet den Kamin. Es waren weder Verletzte noch Sachschaden zu verzeichnen. (rd)

Kirchheim (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung Jesinger Straße / Zu den Schafhofäckern erlitten. Eine 61-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem Dacia die Jesinger Straße in Richtung Jesingen und wollte an der Einmündung bei Grün zeigender Ampel nach links in die Straße Zu den Schafhofäckern abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Jesinger Straße entgegenkommenden, 46 Jahre alten Biker. Dieser war ebenfalls bei Grün zeigender Ampel in den Einmündungsbereich eingefahren. Der 46-Jährige stürzte in der Folge von seiner Honda. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. (rd)

Tübingen (TÜ): Kind angefahren

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag erlitten. Eine 70-Jährige wollte gegen 16.40 Uhr mit einem Ford von der Grundstücksausfahrt einer Schule auf den Rotdornweg einfahren. Hierbei erfasste die Frau mit ihrem Wagen ein drei Jahre altes Kind, das mit seinem Laufrad von rechts kommend auf dem Gehweg unterwegs war. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde das Mädchen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Bus ausgebremst

Eine 38-jährige Frau ist am Montagmorgen in einem Linienbus gestürzt und verletzt worden. Der Bus fuhr gegen 8.30 Uhr auf der Waldhäuser Straße von Waldhäuser Ost kommend und wollte nach rechts in den Nordring abbiegen. Ein bislang unbekannter, silberner PKW mit Böblinger Zulassung fuhr zu diesem Zeitpunkt vor dem Bus zunächst auf der Linksabbiegerspur, scherte jedoch dann unerwartet und offenbar ohne zu blinken vor diesem ein. Der Busfahrer musste abrupt bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei stürzte die 38-jährige Buspassagierin und zog sich leichte Verletzungen zu. (ah)

Kusterdingen (TÜ): Wohnwagen entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Wohnwagen der Marke Fendt ist in den vergangenen Tagen von einem Abstellplatz in der Aspenhaustraße in Kusterdingen gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Montag, 14.30 Uhr, das Schloss am Eingangstor auf und gelangte so auf das Gelände. Von dort entwendete er den Wohnanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen RT-XR 3000 im Wert von etwa 40.000 Euro. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/515363-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Burladingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der K 7161 erlitten. Der 22-Jährige war gegen 15 Uhr mit einem 4er BMW auf der Kreisstraße von Salmendingen herkommend in Richtung Ringingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe eines Wanderparkplatzes mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem Baum, durchfuhr anschließend den dortigen Parkplatz und kam letztendlich auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Da das Ausmaß der Verletzungen des Fahrers zunächst unklar waren, wurden neben dem Rettungsdienst der Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert. Der Verunglückte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Sein erheblich beschädigter BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (ms)

Hechingen (ZAK): Kind angefahren und unerlaubt von Unfallstelle entfernt (Zeugensuche)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein fünf Jahre alter Junge bei einem Unfall davongetragen, der sich am Montagabend in Hechingen ereignet hat. Der Junge spielte in der Münzgasse mit Freunden. Als er gegen 17.30 Uhr sein Fahrrad vom Bierweg in Richtung Münzgasse schob, kam ihm von den dortigen Parkplätzen ein schwarzer oder grauer SUV mit ukrainischer Zulassung entgegen. Das Fahrzeug streifte den Fünfjährigen, der zu Boden fiel und sich mehrere leichte Verletzungen zuzog. Außerdem wurde sein Fahrrad beschädigt. Der Fahrer des SUV, der als glatzköpfig oder mit sehr kurzen, hellen Haaren beschrieben wird, stieg offenbar noch aus und schaute nach dem Jungen, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Neustraße fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem dunklen SUV oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei in Tübingen zu melden. (ah)

