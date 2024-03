Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Polizist ergaunert 70.000 Euro von Rentner

Kreis Kusel (ots)

Ein Rentner wandte sich am Dienstag (12. März) an die Polizei, weil er einem Betrüger 70.000 Euro übergeben hatte. Der Senior schilderte, dass er vergangenen Donnerstagmittag von einem angeblichen Polizisten angerufen wurde. Dieser erzählte dem Rentner, dass eine Bekannte in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Frau solle inhaftiert werden, dies könne aber verhindert werden, wenn der Mann eine entsprechende "Kaution" bezahle. Mit einem Taxi fuhr der Senior schließlich zu seiner Bank und nahm 70.000 Euro aus einem Schließfach. Am frühen Abend übergab er das Bargeld an einen Mann, der sich als Fahrer des Amtsgerichts Kusel ausgab. Mit der Summe machte sich der Unbekannte auf und davon. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Betrugs.

Die Beamten warnen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, bei dem jemand behauptet, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall verursacht hat - Achtung! Meistens heißt es, dass ein Mensch ums Leben kam und der/die Verwandte jetzt in Untersuchungshaft muss. Allerdings könne die Haft gegen Zahlung einer Kaution entfallen. Vorsicht! Mit Sicherheit handelt es sich um eine Lüge und jemand versucht, an Ihr Geld zu kommen!

Meist versuchen die Betrüger, ihre Opfer am Telefon zu halten. Der Hörer wird oft weitergereicht und es meldet sich ein (falscher!) Staatsanwalt, der die Schockmeldung bestätigt. Häufig ist im Hintergrund lautes Weinen zu hören, das vermeintlich von dem jeweiligen Unfallverursacher stammen soll.

Unsere DRINGENDE BITTE: Lassen Sie sich nicht von solchen Anrufen verunsichern! Und glauben Sie nicht alles, was Ihnen am Telefon erzählt wird!

Geben Sie keine Auskünfte, ob Sie Bargeld zu Hause haben, ob Sie alleine leben, ob Sie einen Sohn oder eine Tochter haben. Am besten legen Sie auf und rufen selbst bei der Polizei an. Nur dann können Sie sicher sein, dass Sie die echte Polizei am Telefon haben. Wenn möglich, halten Sie Rücksprache mit Ihrer Familie oder ziehen Sie einen Nachbarn ins Vertrauen, bevor Sie irgendetwas unternehmen! Und vor allem: Übergeben Sie niemals fremden Personen, die an Ihrer Haustür auftauchen, Bargeld oder andere Wertsachen!

Weitere Informationen zum Thema Telefonbetrug und wie Sie sich davor schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der Präventionsexperten www.polizei-beratung.de - Mit einem Klick auf diesen Link gelangen Sie direkt zur Infoseite: https://s.rlp.de/6tN2D |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell