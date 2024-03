Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Einparken Auto gerammt

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz vor einem Blumengeschäft in der Eisenbahnstraße kam es im Zeitraum zwischen Montag, 11. März, 12.30 Uhr, und Dienstag, 12. März, 15:15 Uhr, zu einer Unfallflucht. Eine 29-Jährige parkte ihren VW Golf in dieser Zeit ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 43a in Richtung Schneiderstraße. Als die Frau am Dienstagnachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange, Radlauf und Kotflügel auf der Fahrerseite fest. Die Schadenshöhe wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zu sehen waren auch hellgrüne Lackspuren, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Nach ersten Ermittlungen streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW Golf beim Einparken. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu dem Unfall oder einem hellgrünen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

