Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Schreckschusswaffe geschossen; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Wohnwagen gestohlen; Verkehrskontrollen; Brand

Reutlingen (ots)

Mit Schreckschusswaffe geschossen

Nach mehreren Notrufen sind mehrere Streifenwagenbesatzungen am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, in den Bereich Markwasen im Stadtteil Ringelbach ausgerückt. Zeugen hatten dort mehrere Schüsse gehört. In der Nähe einer Sportanlage in der Hermann-Hesse-Straße fand die Polizei mehrere Hülsen von Schreckschusspatronen. Ein Verursacher konnte nicht mehr festgestellt werden. Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wird gegen Unbekannt ermittelt. Zu weiteren Straftaten war es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. (ah)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf der Richard-Wagner-Straße. Ein 73-Jähriger wollte kurz nach 15.30 Uhr mit seinem VW Tiguan von dem Verbindungsweg herkommend nach links in die Richard-Wagner-Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden VW Passat eines 32-Jährigen. Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden. (rd)

Metzingen (RT): Auf Gegenfahrspur geraten

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Stuttgarter Straße entstanden. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 13 Uhr mit einem VW Fox die Stuttgarter Straße von Riederich herkommend in Fahrtrichtung Metzingen. Zwischen den beiden Kreisverkehren kam er Zeugenaussagen zufolge immer weiter auf die Gegenfahrspur, wo der Fox mit dem entgegenkommenden VW Golf samt Anhänger eines 23-Jährigen kollidierte, der mit seinem Gespann noch in den Grünstreifen ausgewichen war. Verletzt wurde niemand. Jedoch ergab sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht eines möglichen Sekundenschlafs, worauf der Führerschein des 55-Jährigen sichergestellt wurde. Der Golf war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (rd)

Aichtal (ES): Trotz Gegenverkehr überholt und Unfall verursacht (Zeugensuche)

Ein alkoholisierter Fahrer eines Ford Ranger hat am Sonntagabend auf der B 312 bei Aichtal einen Verkehrsunfall verursacht. Der 41-Jährige überholte gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart offenbar trotz Gegenverkehr ein vorausfahrendes Fahrzeug, weshalb eine entgegenkommende, 49-jährige Mercedes-Lenkerin eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Ein hinter ihr fahrender 63-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit seinem Dacia auf den Mercedes auf. Während der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf den Verursacher erlangt werden, der in seinem schwarzen Ford Ranger kurz darauf in unmittelbarer Nähe einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen ergab ein vorläufiges Ergebnis von deutlich über zwei Promille. Der Mann musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Ford Ranger gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (ah)

Altenriet (ES): Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Zeugen zu einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Kelterstraße sucht derzeit das Polizeirevier Nürtingen. Wie nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, befand sich ein 33 Jahre alter Taxifahrer gegen 2.30 Uhr in der Kelterstraße. Als er bemerkte, dass fünf bis sechs Personen im Bereich der Schleife auf einen Geschädigten einschlugen, eilte er diesem zu Hilfe. Daraufhin wurde der 33-Jährige von den Angreifern geschlagen und getreten. Sowohl die Gruppe der Verdächtigen als auch der Geschädigte flüchteten daraufhin. Der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Taxifahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und erstattete später Anzeige. Bei den beteiligten Personen soll es sich um Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben. Einer der Angreifer war etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte auffällig rote Wangen und war mit einer schwarzen Jacke, dunkler Jeanshose sowie schwarzer Strickmütze bekleidet. Einer seiner Begleiter war rund 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, schwarze, lockige Haare, einen Kinnbart und dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Wohnwagen gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Wohnwagen ist in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montagmorgen, 3.20 Uhr, in der Hegelstraße gestohlen worden. Der mit einem Schloss gegen unbefugten Abtransport gesicherte Wohnanhänger der Marke Roller, Modell Home 45, mit dem Kennzeichen ES-KI 1723 war auf einem Stellplatz auf einer Wiese gegenüber eines Möbelhauses abgestellt gewesen. Die sofort nach Anzeigenerstattung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Wer im fraglichen Zeitraum in der Hegelstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens geben kann, wird gebeten, sich unter 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (ak)

Owen (ES): Großkontrolle der Polizei

Zahlreiche Kräfte verschiedener Polizeireviere sowie der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen hatten am Freitag in der Zeit von 13 Uhr bis 20 Uhr eine Kontrollstelle auf einem Parkplatz an der B465 eingerichtet. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften des Technischen Hilfswerks, einem Kfz-Sachverständigen sowie einem Arzt. Bei den durchgeführten Kontrollen zogen die Beamten sieben Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ein weiterer Autofahrer nahm unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teil. Ein entsprechender Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. In neun Fällen stießen die Beamten bei den Fahrzeugkontrollen auf Mängel, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zudem stellten die Beamten zahlreiche weitere Verstöße, darunter sechs nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder, fest. Die Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt. (rd)

Balingen (ZAK): Schmorbrand

Zu einem ausgelösten Rauchmelder sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen in die Straße Auf dem Graben ausgerückt. Gegen 6.20 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Alarm in der Wohnung eines dortigen Gebäudes gemeldet worden. Bei einer anschließenden Überprüfung mit Hilfe einer Drehleiter stellten die Feuerwehrleute eine starke Rauchentwicklung im Inneren der Wohnung fest. Diese wurde daraufhin betreten. Wie sich herausstellte, war es aus unbekannter Ursache im Stromverteilerkasten zu einem Schmorbrand gekommen, der zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Verletzt wurde niemand. Es befanden sich keine Bewohner im Inneren der Wohnung. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (rd)

Hechingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse ist es am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der B 27 bei Hechingen zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. Der 24-jährige Lenker eines Seat war in Fahrtrichtung Tübingen bei starkem Schneeregen zwischen den Anschlussstellen Hohenzollern und Hechingen von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach mit der rechten Leitplanke kollidiert, bevor er schließlich zum Stehen kam. Während der Fahrzeugführer unverletzt blieb, zogen sich ein 20-jähriger Mitfahrer und zwei Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 23 Jahren leichte Verletzungen zu. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden. Am Seat und an der Leitplanke entstand mehrere tausend Euro Schaden. (ah)

