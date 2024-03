Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, Unfälle, Plakate angezündet

Reutlingen (ots)

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Am Freitagabend kam es in Reutlingen am dortigen Festplatz Bösmannsäcker, auf dem gerade das Frühlingsfest stattfindet, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Gegen 22.00 Uhr gerieten eine unbekannte Person und ein 16-jähriger zunächst in einen verbalen Streit, bei dem der Unbekannte in Folge dessen seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht schlug. Nachdem der 16-Jährige weitere Personen um Hilfe rief, kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung bei der in der Spitze bis zu 15 Personen beteiligt waren. Hierbei wurde ein 21-Jähriger von einem Fußtritt am Kopf getroffen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der unbekannte Aggressor konnte sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen

Reutlingen (RT): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am späten Freitagabend im Bereich der Grillparzerstraße und Alteburgstraße gekommen. Gegen 22.40 Uhr waren dort fünf Männer wohl aufgrund von Unstimmigkeiten in Streit geraten, wobei ein 38-Jähriger von den anderen vier Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen wurde. In dessen Verlauf kam auch das Mobiltelefon des 38-Jährigen abhanden. Die Täter gingen im Anschluss an die Tat in die Grillparzerstraße flüchtig. Der 38-jährige Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Kirchheim unter Teck (ES): Körperliche Auseinandersetzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es um kurz nach Mitternacht zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung unter vier jungen Damen gekommen. Beim Verlassen einer Lokalität in der Dettinger Straße wurden zwei 19- und 22-jährige Frauen von zwei 18-Jährigen beleidigt. Im weiteren Verlauf kam es dann zur körperlichen Auseinandersetzung, wobei die 22-Jährige an den Haaren zu Boden gerissen und anschließend auf sie eingeschlagen und eingetreten wurde. Hierbei wurde sie leicht verletzt. In der Altstadt von Kirchheim erkannten die Geschädigten wenig später die Täterinnen wieder und verständigten die Polizei. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Kirchheim übernommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Freitagabend gegen 22 Uhr, an der Einmündung Esslinger Straße / Karlsruher Straße, kam es zu einem Einsatz von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei. Der 35-jährige Lenker eines VW T-Cross übersah beim Einbiegen von der Esslinger Straße, nach links in die Karlsruher Straße, den aus dieser Straße entgegenkommenden, 51-jährigen Motorradfahrer, mit seinem Leichtkraftrad Kwang Yang. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, wobei der 51Jährige von seinem Motorrad abgeworfen wurde und einige Meter weiter aufkam. Durch den Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Ein Teilabschnitt der Esslinger Straße musste zweitweise komplett gesperrt werden, sowohl für die Unfallaufnahme als auch für die Reinigung der Fahrbahn wegen auslaufender Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten mit Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden wir auf ca. von ca. 30.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen eingesetzt.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Betrunkene randaliert und greift Polizeibeamte an

Mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung, sieht eine 23-Jährige entgegen. Aufgefallen war die betrunkene Dame in der Winghoferstraße, da sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Betrunkene zunehmend aggressiver und beleidigte die Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Weiterhin trat sie gezielt in Richtung eines Polizeibeamten wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die stark alkoholisierte Fußgängerin wurde daraufhin durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Rottenburg am Necker (TÜ): Nicht gesicherte Ladung beschädigt Fahrzeuge

Aufgrund nicht gesicherter Ladung bei einem Sattelzuggespann wurden insgesamt drei Fahrzeuge und die Fahrbahnoberfläche beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Am Freitag gegen 13 Uhr fuhr ein 36-jähriger Sattelzuglenker von der L1361 aus Richtung Baisingen kommend auf die B28 in Richtung Rottenburg a.N. Auf dem Sattelauflieger waren Unterlegplatten aus Beton geladen, welche nicht ausreichend gesichert waren, so dass diese beim Auffahren auf die B28 rutschten und auf die Fahrbahn fielen. Hierbei wurden insgesamt drei entgegenkommende bzw. in gleiche Richtung fahrende Pkws beschädigt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei lud der 36-Jährige die Betonplatten mittels Kran wieder auf den Sattelauflieger auf und sicherte diese ordnungsgemäß. Durch einen 28-Jährigen geschädigten Pkw-Fahrer konnte die Unfallsituation fotografisch gesichert werden. Die Fahrbahnoberfläche wurde in diesem Bereich so stark beschädigt, dass die Straßenmeisterei vor Ort kam und diese ausbesserte. Die B28 war in Richtung Rottenburg a.N. für die Dauer der Unfallaufnahme und Ausbesserung der Fahrbahn für ca. anderthalb Stunden nur einspurig befahrbar.

Balingen (ZAK): Brennende Plakate

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr ist es in Balingen zum Brand von drei Plakaten gekommen. Durch Zeugen wurden bei der Polizei und der Feuerwehr ein brennendes Plakat in der Nähe der Berufsschule in der Steinachstraße gemeldet. Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte löschten die Zeugen das Plakat mittels Wasserflaschen ab. Kurze Zeit später wurde ein brennendes Plakat in der Albrechtstraße gemeldet. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte das Plakat mit eigenen Mitteln löschen. Unmittelbar danach konnte in der Bahnhofstraße ein weiteres brennendes Plakat festgestellt und abgelöscht werden. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 360 Euro.

Hechingen (ZAK): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der B 27 entstanden. Eine 21-jährige Fahrerin eines Audi A 1 befuhr die B 27 in Richtung Balingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Hechingen-Mitte wollte diese vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln um einen anderen Verkehrsteilnehmer zu überholen. Hierbei übersah die 21-jährige eine auf dem linken Fahrstreifen fahrende 56-jährige Fahrerin eines neuwertigen Mercedes AMG GLE. Durch den Zusammenprall fuhr der Mercedes in die Mittelleitplanke. Hierbei wurde ein Vorderrad herausgerissen. Der Mercedes kam erst nach ca. 500 Meter am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Auf Grund der Unklarheit wegen verletzter oder eingeklemmter Personen war die Feuerwehr Hechingen sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Bei dem Unfall wurde jedoch niemand verletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch Fahrzeugteile auf der B 27 musste die Fahrbahn kurzfristig in Fahrtrichtung Balingen gesperrt werden. Das verständigte THW, das mit fünf Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort war, übernahm die Ableitung an der Anschlussstelle Hechingen-Mitte. Hierdurch kam es zu stockendem Verkehr von ca. einem Kilometer Länge. Gegen 18.50 Uhr konnte die B 27 wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell