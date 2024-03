Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Verkehrsunfall in Mettingen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Freitagmorgen in Mettingen ereignet. Dort war kurz nach sieben Uhr ein 36 Jahre alter Mann auf seinem Fahrrad auf der Rosenstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Schlüßhaldenstraße missachtete er den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 34-jährigen Audi-Lenkerin. Bei der anschließenden Kollision wurde der Radler auf die Motorhabe des Wagens aufgeladen und auf die Straße abgewiesen. Mit augenscheinlich leichten Verletzungen wurde der Mann nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Starzach (TÜ): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand mussten am Freitagmorgen Feuerwehr und Polizei im Ortsteil Felldorf ausrücken. Ein 57-Jähriger stellte kurz vor 8.30 Uhr seinen Opel Insignia auf einem Grundstück neben einem Feldweg in Verlängerung der Mühringer Straße ab. Kurz darauf bemerkte der Mann wie Rauch aus dem Motorraum aufstieg und sein Fahrzeug zu brennen begann. Trotz der sofortigen Verständigung der Feuerwehr brannte das Auto aus. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der ausgebrannte Pkw musste abgeschleppt werden. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung Bickelsberger Straße / Peterleshagweg sucht die Verkehrspolizei Balingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 45-Jährige gegen 7.35 Uhr mit ihrem Suzuki die L415/Bickelsberger Straße in Richtung Bickelsberg. An einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg an der Einmündung mit dem Peterleshagweg soll ein Siebenjähriger den Fußgängerüberweg offenbar bei Rot von rechts nach links überquert haben. Er kollidierte mit der Seite des Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten Fußgänger und brachte den Jungen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei zu melden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell