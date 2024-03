Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Anlagebetrüger in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt (ES), Hamburg und Ahrensburg (Schleswig-Holstein):

Im Zuge von mehrmonatigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen mutmaßliche Anlagebetrüger ist es mit Unterstützung des Landeskriminalamts Hamburg und verschiedener Dienststellen der Polizei Schleswig-Holstein gelungen, zwei Tatverdächtige zu identifizieren und festzunehmen. Die beiden Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Oktober vergangenen Jahres war ein Ehepaar aus Filderstadt Opfer von zunächst unbekannten Betrügern geworden. Über ein Online-Inserat war das Paar auf Angebote einer vermeintlichen Anlageplattform aufmerksam geworden und hatte über ein Kontaktformular um Rückruf gebeten. Daraufhin meldete sich ein angeblicher Berater und unterbreitete ein Festgeldangebot. Die Geschädigten gingen darauf ein und überwiesen in der Folge mehrere hohe Geldbeträge auf dänische und französische Konten. Zudem kam es Ende November zu einer Geldübergabe an der Wohnanschrift des Ehepaars. Als sie Verdacht schöpften, erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur eines 46-jährigen, in Hamburg wohnhaften Türken. Mit Unterstützung von Einsatzkräften des Landeskriminalamts Hamburg durchsuchten auf richterlichen Beschluss am Mittwoch (20.03.2024) Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizeidirektion Esslingen und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Wohnung des Tatverdächtigen in der Hansestadt. Hierbei konnte Beweismaterial aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Zudem ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 33 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen aus Hamburg, bei dem es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnräume in Hamburg und in Ahrensburg in Schleswig-Holstein konnte auch dort entsprechendes Beweismaterial sichergestellt werden.

Beide Beschuldigte wurden festgenommen und am Donnerstag (21.03.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Hamburg vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Betrugs im besonders schweren Fall in Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell