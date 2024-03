Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle, Einbruch, Körperverletzungsdelikte, Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstagmorgen in der Ludwig-Pfau-Straße gekommen. Gegen 11 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass er beim Vorbeifahren Rauch aus dem Motorraum eines parkenden Renault festgestellt habe. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei versuchte der Hinweisgeber den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Über den Fahrzeughalter konnte ermittelt werden, dass er seinen Pkw etwa 30 Minuten zuvor am Ereignisort abgestellt hatte. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt brandursächlich sein. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Sankt Johann (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Seinen Führerschein sowie eine Blutprobe musste ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag abgeben. Der 24-Jährige war gegen 00.10 Uhr mit seinem VW Golf auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Bleichstetten und Lonsingen unterwegs als er kurz vor Lonsingen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW, an welchem sich der Sachschaden auf circa 4.000 Euro belaufen dürfte, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Hayingen (RT): Bei Unfall in die Lauter gefahren

Ein Tier auf der Fahrbahn könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Kreisstraße 6769 ereignet hat. Ein 35-Jähriger war gegen 01.15 Uhr mit seinem Mercedes von Indelhausen in Richtung Weiler unterwegs. Nach Angaben des Fahrers querte ein bislang unbekanntes Tier kurz nach Ortsausgang die Straße, weshalb er nach rechts auswich, von der Fahrbahn ab und im Flussbett der Lauter zum Stehen kam. Sowohl der 35-jährige Fahrer als auch sein 41-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die K 6769 bis 05.30 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

Esslingen-Zell (ES): Kollision mit Motorradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ist es am Samstagnachmittag gegen 14.25 Uhr in der Hauptstraße gekommen. Der 22-jährige Fahrer eines Nissan wollte von einem Firmengelände nach links auf die Hauptstraße in Richtung Esslingen einfahren und übersah hierbei einen aus Richtung Esslingen kommenden 46-Jährigen auf seiner BMW. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 14.000 Euro.

Notzingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus in der Albstraße ist am Freitag ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.20 Uhr gelangte der Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Noch bevor er etwas entwenden konnte wurde er vermutlich gestört und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat mit den Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Brand auf Terrasse

Ein Brand auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses hat am Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in der Bergstraße in Ergenzingen geführt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten vermutlich aufgrund einer unachtsam entsorgten Zigarette die Polster der Gartenmöbel Feuer gefangen. Die Flammen griffen anschließend auf die gesamten Gartenmöbel über, konnten jedoch durch Anwohner und die alarmierte Feuerwehr noch vor dem Übergreifen auf das Gebäude gelöscht werden. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus selbständig und unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro, da neben den Gartenmöbeln auch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ammerbuch (TÜ): Keinen Helm getragen

Schwere Verletzungen hat sich ein Rennradfahrer am Samstagabend bei einem Sturz zugezogen. Gegen 18.45 Uhr befuhr der 26-Jährige den Radweg entlang der Landesstraße 359 zwischen Pfäffingen und Poltringen und kam ersten Ermittlungen zu Folge alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog er sich unter anderem Kopfverletzungen zu, sodass er in eine Klinik gebracht werden musste. Einen Helm hatte er zum Zeitpunkt des Unfalles nicht getragen. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Tübingen (TÜ): Nach Auseinandersetzung zugeschlagen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen bislang unbekannten Täter, der Samstagnacht in der Metzgerstraße mit einer Gruppe von Personen im Alter von 23 bis 35 Jahren aneinandergeraten ist. Gegen 23.15 Uhr meldeten mehrere Zeugen per Notruf die lautstarke Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte einem 27-jährigen Mitglied der Gruppe zwei Mal mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Der 27-Jährige musste nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden.

Hirrlingen (TÜ): Bei Arbeitsunfall mehrere Meter tief gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat sich ein 34-Jähriger am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle in der Voräckerstraße zugezogen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich der Mann gegen 16.55 Uhr zur Errichtung eines Zwischenbodens auf Holzsparren in etwa vier Meter Höhe, als er aufgrund von Unachtsamkeit zwischen diesen hindurch in die Tiefe stürzte. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Mit Messer verletzt

In der Nacht zum Sonntag ist ein Streit zwischen zwei Männern in der Heusteigstraße eskaliert. Gegen 22.50 Uhr teilte eine Anwohnerin eine Auseinandersetzung mit, bei welcher offenbar ein Messer zum Einsatz kam. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf die Zeugin sowie einen 41-Jährigen und seinen 17-jährigen Kontrahenten. Die Auseinandersetzung war bereits beendet und das Messer beiseitegelegt. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Hausgang des Mehrfamilienhauses zwischen den beiden Männern aufgrund länger andauernden Unstimmigkeiten zum Streit, in dessen Verlauf der Jüngere den Älteren mit einem Messer an der Hand verletzt hatte. Nachdem die Tatwaffe zu Boden fiel, schlugen die Streithähne weiter gegenseitig aufeinander ein bis die Zeugin schlichtend eingriff. Beide Männer wiesen jeweils Alkoholwerte von über einem Promille auf. Eine notärztliche Behandlung war trotz der augenscheinlichen Verletzungen nicht notwendig. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zu den Geschehnissen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell