POL-RT: Werkzeug aus Sprinter gestohlen; Radlerin angefahren und geflüchtet

Esslingen (ES): Werkzeug aus Pkw gestohlen

Aus einem in der Cannstatter Straße abgestellten Mercedes Sprinter hat ein Unbekannter im Lauf des Wochenendes Werkzeug gestohlen. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, beschädigte der Täter eine Seitenscheibe des am Fahrbahnrand geparkten Firmenwagens und verschaffte sich so Zugriff auf seine Beute. Der Wert des entwendeten Werkzeugs steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Balingen (ZAK): Radfahrerin angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagmittag, gegen 12.40 Uhr, in der Längenfeldstraße eine Radfahrerin schwer verletzt wurde, sucht die Verkehrspolizei den flüchtigen Unfallverursacher. Die 54-jährige Pedelcfahrerein war auf dem Radfahrstreifen auf der Längenfeldstraße in Richtung Stingstraße unterwegs. Als sie die an der Anschlussstelle Balingen-Mitte auf die B 27 führende Abzweigung ordnungsgemäß weiter geradeaus überqueren wollte, bog ein unbekannter Lenker eines schwarzen Kleinwagens vor ihr nach rechts auf die B 27 ab. Dabei touchierte der Pkw mutmaßlich die Radlerin, die beim anschließenden Sturz schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Hechingen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem gesuchten, schwarzen Kleinwagen oder der Person am Steuer geben können, werden gebeten, sich unter 07433/264-0 zu melden. (ak)

