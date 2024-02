Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Tabakwarengeschäft

Wallmerod (ots)

Am Morgen des 23.02.2024 zwischen 01:25 Uhr und 01:35 Uhr kam es in einem in der Ortslage Wallmerod befindlichen Geschäft für Büroartikel und Tabakwaren zu einem besonders schweren Fall des Diebstahles von Tabakwaren. Drei bislang unbekannte Täter machten durch Gewalteinwirkung den optischen Alam an der Eingangstür des Geschäfts funktionsunfähig und hebelten anschließend die Haupteingangstür auf. Hiernach betraten sie gemeinschaftlich den Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren, sowie Bargeld im Wert von 6550 Euro. Anschließend flüchteten die Personen auf bislang nicht bekannte Weise. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der 02663/98050.

