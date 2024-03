Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gasgeruch in Lebensmittelladen; Brände; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Lebensmittelladen nach Gasgeruch geräumt

Ein Lebensmittelladen in der Ringelbachstraße musste am Dienstagabend für rund zweieinhalb Stunden geräumt werden. Ein Mitarbeiter bemerkte gegen 18.50 Uhr Gasgeruch und eine zischende Leitung im rückwärtigen Bereich der Filiale. Durch das Personal wurde daraufhin das Geschäft geräumt und die Feuerwehr verständigt. Bei einer Überprüfung stellte die Feuerwehr eine beschädigte Leitung der Klimaanlage fest, durch die Propangas ausströmte. Daraufhin wurden Betriebstechniker zur Behebung des Lecks angefordert. Vorsorglich kamen zudem Mitarbeiter des Energieversorgers vor Ort. Nachdem das Leck repariert und die Feuerwehr das Geschäft belüftet hatte, konnte der Lebensmittelladen gegen 21.30 Uhr wieder eröffnet werden. Während des Einsatzes musste die Ringelbachstraße teilweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Es wurde niemand verletzt. (ms)

Reutlingen (RT): Akku in Brand geraten

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Brand im Reutlinger Stadtteil Bronnweiler am Dienstagabend gewesen sein. Gegen 22 Uhr meldete ein Bewohner der Plattachstraße, dass in seiner Wohnung ein Akku Feuer gefangen hätte. Der Bewohner konnte den Brand selbstständig löschen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, um einen entstandenen Schwelbrand hinter einer Holzverkleidung zu löschen und ein erneutes Entzünden des Akkus zu verhindern. (ah)

Eningen (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Robert-Koch-Straße erlitten. Die Frau wollte gegen 13.40 Uhr mit ihrem Wagen rückwärts einparken. Ersten Erkenntnissen nach verwechselte sie hierbei das Gaspedal mit dem Bremspedal. Das Auto beschleunigte daraufhin unkontrolliert, streifte einen Zaun und prallte gegen eine Straßenlaterne, die hierdurch aus der Verankerung gerissen wurde. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Pkw weiter und stieß gegen die Erhöhung einer Hofeinfahrt. Dadurch wurde der Wagen in die Höhe geschleudert, drehte sich und landete auf dem Dach. Die nicht angegurtete Fahrerin verletzte sich und musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ihr Fahrzeug, an dem ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Fremdschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Auf Gleise gerannt

Ein sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann ist am Dienstagabend nach einer Auseinandersetzung auf die Bahngleise gerannt. Gegen 20.30 Uhr war es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 37 Jahre alten Mann und einem 23-Jährigen gekommen. Hierbei schlug der Ältere seinem Kontrahenten ein Handy aus der Hand, das hierbei zu Bruch ging. Im Anschluss rannte der 37-Jährige auf den Gleisbereich des Esslinger Hauptbahnhofs. Beim Eintreffen der Polizei zog sich der Mann aus, legte sich auf ein Bahngleis und befriedigte sich. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Hierbei beleidigte er mehrfach die Polizisten. Aufgrund seines Zustandes musste der zudem unter alkoholischer Beeinflussung stehende 37-Jährige anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 17 Jahre alte Jugendliche, die Zeugin der Auseinandersetzung auf dem Vorplatz war, musste aufgrund einer Panikattacke vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Zugverkehr musste während des Einsatzes für knapp zehn Minuten eingestellt werden. Gegen den Mann wurden enstprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Filderstadt (ES): Gartenhütte abgebrannt

Noch unklar ist der Auslöser für den Brand einer Gartenhütte, der sich am Dienstagabend in der Marienstraße in Bernhausen ereignet hat. Aufmerksame Anwohner bemerkten gegen 21 Uhr zunächst den Rauch und dann das Feuer im Garten ihrer Nachbarn und machten diese darauf aufmerksam, sodass die Bewohner ihr Haus verlassen konnten. Die alarmierte Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. (ah)

Kirchheim (ES): Polizeibeamten angegangen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kirchheim seit Dienstagabend gegen einen 50 Jahre alten Mann. Der augenscheinlich Betrunkene musste gegen 17.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Alleenstraße in Gewahrsam genommen werden, nachdem er dort herumgepöbelt hatte. Als er anschließend zu einer Wohnanschrift nach Ohmden gebracht worden war und dort in die Obhut Angehöriger übergeben werden sollte, ging er einen Polizeibeamten an. Der 50-Jährige musste daraufhin zu Boden gebracht werden. Sowohl er als auch ein Polizeibeamter erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Nach der ambulanten Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung konnte der 50-Jährige seinen Angehörigen übergeben werden. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rd)

Tübingen (TÜ): Fahrgäste in Linienbus gestürzt (Zeugenaufruf)

Zwei Fahrgäste eines Linienbusses sind am Dienstagmittag bei einem Sturz nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine unbekannte Radfahrerin war kurz nach 13 Uhr von der Brunnenstraße herkommend nach rechts auf die Wilhelmstraße eingebogen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der dort in Richtung Lustnau fahrende, 51-jährige Busfahrer, eine Vollbremsung einleiten. Dabei stürzten zwei im Bus befindliche Frauen im Alter von 30 und 63 Jahren. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die 30-Jährige wurde anschließend zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Bei der Radlerin, die ihre Fahrt fortgesetzt hatte, handelt es sich um eine etwa 50 Jahre alte Frau. Sie war mit einem Damenrad mit tiefem Einstieg unterwegs und trug einen hellen Helm sowie einen auffällig orangefarbenen oder gelben Anorak, ähnlich einer Warnweste. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der gesuchten Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Kind bei Radunfall verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine Achtjährige bei einem Unfall am Dienstagmittag, gegen 12.10 Uhr, in der Uhlandstraße. Das Kind saß im Aufbau einer Radkutsche, die von einer 48-Jährigen gefahren wurde. Als die Fahrerin einen Poller streifte, prallte das Mädchen wegen des abrupten Stopps mit dem Kopf gegen den Aufbau und verletzte sich. Die Achtjährige wurde zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ah)

Haigerloch (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall bei Bad Imnau abgeschleppt werden. Ein 32-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit einem Seat Leon auf der L 360 von Mühringen herkommend unterwegs. Verkehrsbedingt musste er zum Linksabbiegen in die Quellenstraße anhalten. Ein nachfolgender, 48 Jahre alter Lenker eines Skoda Fabia bemerkte dies zu spät und krachte ins Heck des Seat. Die Pkw wurden im Anschluss mit Abschleppwagen abtransportiert. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Bisingen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der B 27 entstanden. Eine 36-Jährige befuhr gegen 16.10 Uhr mit einem Nissan die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hechingen und wollte an der Anschlussstelle Bisingen-Steinhofen ausfahren. Verkehrsbedingt musste sie auf dem Ausfädelungsstreifen anhalten. Eine nachfolgende, 44 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte dies aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den Twingo auf. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

