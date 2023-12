PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bargeld und Schmuck im Visier von Einbrechern +++ Werkzeugteile gegen Fahrzeug geworfen +++ Briefkasten von Schule in Brand gesteckt

Limburg (ots)

1. Bargeld und Schmuck im Visier von Einbrechern, Elz, Eisenbahnstraße, Freitag, 22.12.2023, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen haben Einbrecher in Elz Bargeld und Schmuck mitgehen lassen. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr suchten die Täter ein Einfamilienhaus in der Eisenbahnstraße auf und öffneten dort gewaltsam ein Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume, nahmen dabei Bargeld sowie Schmuck an sich und suchten damit anschließend das Weite.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Werkzeugteile gegen Fahrzeug geworfen, Beselich-Heckholzhausen, Neuer Weg, Donnerstag, 21.12.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 23.12.2023, 15:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter ein Fahrzeug in Beselich-Heckholzhausen an mehreren Stellen beschädigt und so einen Schaden von knapp 2.000 Euro verursacht. Am Samstag stellte der Besitzer eines schwarzen Mercedes fest, dass sein in einem Innenhof in der Straße "Neuer Weg" abgestellter Pkw diverse Beschädigungen aufwies und verständigte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge wurden diese durch das Werfen mit kleinen Werkzeugteilen, wie unter anderem Schraubenmuttern, hervorgerufen.

Die Polizeistation Weilburg nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Briefkasten von Schule in Brand gesteckt, Hadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Freitag, 22.12.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 11:00 Uhr

(fh)Über die Weihnachtsfeiertage haben Unbekannte den Briefkasten einer Schule in Hadamar beschädigt. An Mittwochvormittag wies der Briefkasten Beschädigungen auf, die auf eine angezündete und in den Kasten gesteckte Zeitung zurückzuführen sind. Die Hintergründe der Tat, bei der ein Sachschaden von knapp 150 Euro entstand, sind derzeit unklar.

Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell