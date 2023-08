POL-W: W Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Karl Heinz R.

Wuppertal (ots) - Seit Samstag, 19.08.2023, wird Karl Heinz R. vermisst. Der 80-Jährige verließ heute Morgen gegen 10:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Straße In der Krim in Wuppertal-Ronsdorf. Er hatte vor, mit seinem grauen Mercedes CLK 200 (mit Wuppertaler Kennzeichen) zur Hardt zu fahren. Seitdem ist er nicht zurückgekehrt. Da eine Eigengefährdung des Mannes ...

