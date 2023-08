Polizei Wuppertal

POL-W: Gemeinsame Pressemitteilung Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Wuppertal - 47-jähriger Mann verstirbt im Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Hagen - Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Wuppertal (ots)

Ein 47-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag (18.08.2023) auf Samstag im Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Hagen verstorben. Der wegen Delikten der Betäubungsmittelkriminalität polizeibekannte Mann wurde gegen 22.00 Uhr im Bereich der Tuchmacherstrasse in der Hagener Innenstadt überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Der 47-Jährige wurde verhaftet und im Anschluss in das Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Hagen gebracht. Gegen 02.30 Uhr fiel den diensthabenden Beamten auf, dass der Mann regungslos in seiner Zelle lag. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und der Hinzuziehung des Rettungsdienstes bzw. eines Notarztes verstarb der Mann in seiner Zelle. Aus Neutralitätsgründen wurde eine Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Wuppertal eingerichtet. Es ergeben sich derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Eine Obduktion wurde für kommenden Montag angeordnet. Über das Ergebnis der Obduktion wird nachberichtet. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

