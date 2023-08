Polizei Wuppertal

POL-W: W Öffentlichkeitsfahndung: 80-Jähriger aus Wuppertal wird vermisst

Seit Samstag, 19.08.2023, wird Karl Heinz R. vermisst. Der 80-Jährige verließ heute Morgen gegen 10:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Straße In der Krim in Wuppertal-Ronsdorf. Er hatte vor, mit seinem grauen Mercedes CLK 200 (mit Wuppertaler Kennzeichen) zur Hardt zu fahren. Seitdem ist er nicht zurückgekehrt. Da eine Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Karl Heinz R. ist circa 169 cm groß sowie leicht untersetzt. Als er heute das Haus verließ, war er mit einem weißen Polohemd, einer hellen knöchellangen Hose und blauen Schuhen bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0202/284-1610 entgegen. In dringenden Fällen auch über die 110. (ar)

