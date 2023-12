PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Fahrer unter Drogeneinfluss+++Handwerkerfahrzeug aufgebrochen+++Einbruch in Lagerhalle - Festnahme+++

Limburg (ots)

1. Fahrt unter Drogeneinfluss

Bundesstraße 456, Weilburg, Montag, 25.12.2023, 13.00 Uhr

Eine Streife stellte auf der B456 im Bereich Weilburg einen Transporter mit unsicherer Fahrweise fest. Im Zuge der anschließenden Kontrolle wurden bei dem 40-jährigen Fahrer aus Weilburg Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief daraufhin positiv. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme auf der Dienststelle vorläufig festgenommen.

2. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

65589 Hadamar, Martin-Volck-Straße 1, Fr., 22.12.2023, 14.00 Uhr bis Di., 26.12.2023, 08.00 Uhr,

Im Verlauf des Wochenendes geriet in der Martin-Volck-Straße in Hadamar ein Handwerkerfahrzeuge ins Visier von Autoaufbrechern. An einem VW Transporter wurde die Scheibe der hinteren Tür eingeworfen und hieraus Gerätschaften im Gesamtwert von über 2.000 Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

3. Einbruch in Lagerhalle - Festnahme

65559 Limburg, Limburger Straße, Di., 26.12.2023, 07.29 Uhr

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Limburger Straße in Offheim ist es der Polizei gelungen, die drei mutmaßlichen Einbrecher noch an Ort und Stelle festzunehmen. Eine Fensterscheibe der Lagerhalle wurde gegen 07.29 Uhr aufgebrochen und in die Räumlichkeiten eingedrungen. Polizeikräften gelang es dann, drei männliche Personen im Alter von 28, 35 und 37 Jahren noch beim Verlassen bzw. im Objekt selbst festzunehmen. Drei Fahrräder standen zum Abtransport des Diebesgutes in unmittelbarer Nähe. Alle Personen wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell