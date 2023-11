Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Personen nach Überschlag mit Pkw verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Opmünder Weg zur einem Verkehsunfall, bei dem die Insassen eines Pkw verletzt wurden. Ein 20-jähriger Mann aus Bad Sassendorf war in Begleitung eines 17-jährigen Jugendlichen - ebenfalls aus Bad Sassendorf- kurz nach 17:00 Uhr auf dem Opmünder Weg aus Richtung Bundesstraße in Richtung Opmünden unterwegs. Durch einen Fahrfehler geriet das hintere Rad des Mercedes auf den unbefestigten Grünstreifen. Durch plötzliches, energisches Gegenlenken des Fahrers kam das Fahrzeug dann nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite liegend zwischen einem Baum und der Grabenböschung zum Stillstand. Glücklicherweise wurden die beiden Insassen nicht schwer verletzt, mussten aber dennoch in Krankenhäuser transportiert werden. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (sn)

