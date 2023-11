POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Warstein - Rüthen (ots) - In der Zeit zwischen dem 31. Oktober, 16:00 Uhr und dem 02. November, 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in den Kath. St. Marien-Kindergarten auf der Kettelerstraße einzubrechen. Auf der Gebäuderückseite konnten an den Fenstern mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat ...

