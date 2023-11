Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Oestereiden - Einbruch in Einfamilienhaus

Rüthen (ots)

Am vergangenen Freitag wurde im Zeitraum von 05:40 Uhr bis 15:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Bergrieks Kamp" eingebrochen. Während der Abwesenheit der Hausbewohner konnten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Objekt gelangen und die Räume durchsuchen. Entwendet wurde Bargeld. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatzusammenhang nimmt die Polizei Warstein unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen (sn)

