Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Container einer Waschanlage - Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 15 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, wurde in zwei Container einer Waschanlage in der Straße 'In der Au' eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft drang in die Container ein, indem sie die Schließmechanismen mit einem unbekannten Werkzeug aufhebelte. Im Inneren der Container machte sich die Täterschaft an den Geldautomaten zu schaffen. Diese waren jedoch geleert, sodass nichts entwendet werden konnte. Ob dennoch ein Diebstahlsschaden entstanden und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim zu melden, unter: 07261 6900.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell