Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße

Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung auf Kerwe

Hirschberg a. d. Bergstraße (ots)

Am Samstagabend gegen 22 Uhr gerieten in der Hölderlinstraße mehrere Jugendliche aus noch ungeklärter Ursache in Streit, wonach ein 18- Jähriger sowie ein 19-Jähriger von drei Tätern aus der Gruppe durch Schläge ins Gesicht verletzt wurden. Mehrere Passanten wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und konnten die Angreifer von weiteren Attacken abhalten. Anschließend entfernten sich die Täter. Die Ermittlungen zu deren Identität laufen derzeit noch, wobei ein Teil der Täterschaft bereits bekannt ist.

