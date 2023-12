PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebstahl von Kraftfahrzeug +++ Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls +++ Verkehrsunfallflucht +++

Limburg (ots)

1.Diebstahl von Kraftfahrzeug.

Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Leipziger Straße

Unbekannte Täter entwenden einen geparkten PKW. Am Sonntag, 24.12.2023, zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr wurden unbekannte Täter auf einen PKW Opel Astra mit schwarzer Farbe aufmerksam. Sie entwendeten das Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang erfolglos. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beträgt ca. 3.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

2.Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls in / aus gewerblichem Raum Tatzeit: Sonntag, 24.12.2023, 14:47 Uhr Tatort: 65555 Limburg an der Lahn, Albert-Weil-Straße 4 Unbekannte Täter versuchen in ein Firmengebäude einzudringen. Am Sonntag, 24.12.2023 um 14:47 Uhr wurde durch eine aufmerksame Passantin festgestellt, dass bei einer Firma in der Albert-Weil-Straße 4 in Limburg-Offheim eingebrochen wurde. Die alarmierte Streife konnte feststellen, dass das Schloss des Hoftors aufgehebelt worden war. Die unbekannten Täter gelangten so auf das Gelände und verschafften sich mit tatorteigenen Leitern Zutritt zum Dach. Aus noch unbekannten Gründen ließen sie von weiteren Tathandlungen ab. Der Sachschaden beträgt ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

3.Verkehrsunfallflucht in Bad Camberg

Tatzeit: Samstag 23.12.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag 24.12.2023, 16:30 Uhr Tatort: 65520 Bad Camberg, Röntgenstraße

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Im Zeitraum zwischen Samstag 23.12.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag 24.12.2023, 16:30 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Röntgenstraße in Bad Camberg ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. An dem dort abgestellten weißen Citroen Jumper entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell