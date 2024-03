Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermeintlicher Gasgeruch; Einbruch

Reutlingen (ots)

Vermeintlicher Gasgeruch in Garage

Gasgeruch in einer Garage in der Museumstraße hat am Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 14 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der ungewöhnliche Geruch gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften anrückte, führte Messungen durch, wobei sich jedoch kein Hinweis auf eine Gaskonzentration ergab. Im Zuge des Einsatzes wurde die Museumstraße für rund 20 Minuten vorsorglich abgesperrt. (rd)

Dettingen (RT): Ins Rathaus eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in das Dettinger Rathaus eingebrochen worden. In der Zeit von 19 Uhr bis 6.30 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter auf der Gebäuderückseite mit einem Stein ein Fenster ein. Durch dieses gelangte der Einbrecher ins Bürgerbüro, wo er mehrere Schränke durchwühlte. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Unbekannte etwas Münzgeld. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

