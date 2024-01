Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Versammlungsgeschehen in Wismar und Nordwestmecklenburg am 27. Januar 2024

Wismar (ots)

Für den heutigen Samstag waren in Wismar und Nordwestmecklenburg drei Versammlungen angemeldet.

An dem von Grevesmühlen nach Wismar führenden Fahrzeugkorso beteiligten sich 22 Fahrzeuge, darunter neun Traktoren. Der Fahrzeugkorso startete gegen 10:00 Uhr in Grevesmühlen und führte über die B105 nach Wismar. Gegen 11:30 Uhr traf der Korso auf dem Festplatz am Bürgerpark ein.

Die auf dem Festplatz am Bürgerpark seit 12:00 Uhr stattfindende Versammlung ist derzeit noch nicht beendet. In der Spitze waren hier 60 Teilnehmende zu verzeichnen. (Stand 14:40 Uhr)

Die Versammlung in der Wismarer Innenstadt startete gegen 12:00 Uhr am Bahnhof und führte über den Hafen, die Ulmen- und die Lübsche Straße zum Wismarer Marktplatz. An der Versammlung, die aus polizeilicher Sicht störungsfrei verlief, beteiligten sich bis zu 1.500 Personen. Nach mehreren Redebeiträgen wurde die Versammlung gegen 13:30 Uhr beendet.

Sowohl im Zusammenhang mit dem Fahrzeugkorso als auch mit der Versammlung in der Innenstadt kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell