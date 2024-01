Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bewohnerin beobachtet Diebstahl - Polizei nimmt mutmaßlichen Täter vorläufig fest

Neuss (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße wunderte sich am Donnerstag (18.01.) gegen 15:15 Uhr warum eine für sie unbekannte männliche Person einen Koffer ihres Freundes aus dem Keller trug und das Haus verließ. Kurze Zeit später wunderte sie sich abermals, nun hatte eine weitere Person ihr Fahrrad in der Hand und wollte ebenfalls das Haus verlassen. Das Opfer dieses Diebstahls rief um Hilfe und bekam diese von zwei weiteren Bewohnern, so dass der Fahrraddieb festgehalten werden konnte. Der Dieb des Koffers konnte wenig später durch die hinzugerufene Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Nun stellte sich heraus, dass ein 40-jähriger Dormagener einen 48-jährigen Kölner offenbar als Helfer engagiert hatte um diesen Diebstahl gemeinsam zu begehen. Der Dormagener wurde festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Hier warteten weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen und eine Nacht im Polizeigewahrsam auf ihn. Er wurde nach Abschluss dieser Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen am Freitag wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich weiterer Taten, übernommen.

Hinweis: Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Personen, die verdächtige Beobachtungen machen und Hinweise zu Straftaten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Sie ist 24/7 unter der 02131 3000 erreichbar. In akuten Notfällen wählen sie bitte die Notrufnummer.

