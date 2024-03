Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Baumarkt in Brand geraten (Kirchheim/Teck)

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck: Baumarkt in Brand geraten

Am Sonntagnachmittag ist bei einem Baumarkt in der Stuttgarter Straße ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 13.00 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und Polizei ein, bereits auf Anfahrt der Einsatzkräfte war eine Rauchsäule über dem Gebäude erkennbar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war der Markt geschlossen. Die Besucher eines naheliegenden Fitnessstudios wurden von der Polizei in Sicherheit gebracht. Es wurden keine Personen verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch einen technischen Defekt entstanden sein, sowohl ein Teil der auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage als auch einzelne Bereiche des Marktinneren wurden in Mitleidenschaft gezogen. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während den Löscharbeiten wurde die Henriettenstraße und Boschstraße bis 15.20 Uhr gesperrt. Es waren 14 Fahrzeuge der Feuerwehr mit 80 Einsatzkräften, drei Fahrzeuge vom Rettungsdienst mit acht Einsatzkräften und sieben Polizeistreifen eingesetzt.

