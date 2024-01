Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Geldbeutel gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Der Einkauf einer Seniorin endete am Dienstagmittag abrupt. Nach Angaben der 80-jährigen Geschädigten war sie um 11:45 Uhr in einem Kleider-Discounter in der Eisenbahnstraße einkaufen. Als sie gegen 12 Uhr zahlen wollte, bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtatsche war. In der schwarzen Börse befanden sich neben mehreren Bankkarten und Ausweisdokumenten, auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Langfinger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

