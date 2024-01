Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen 22.01.2024 ereignete sich in der Salzstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge hatte beobachtet wie ein schwarzer Seat gegen 09 Uhr durch die Straße fuhr und mit seinem rechten Außenspiegel an einem geparkten Fahrzeug hängen blieb. Anschließend entfernte sich der Seat vom Unfallort, ohne sich um den möglichen Schaden zu kümmern. Die Beamten konnten die 46-jährige Fahrerin zuhause antreffen und Kratzer an deren Auto feststellen. Das beschädigte Fahrzeug in der Salzstraße war jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht jetzt den Unfallgegner. Das Fahrzeug müsste ebenfalls am Außenspiegel beschädigt sein. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |pet

