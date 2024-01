Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenstände aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 45-jähriger Fahrzeughalter wurde in der Nacht zu Dienstag Opfer eines Diebstahls. Nach seinen Angaben parkte er seinen Wagen zwischen Dienstag, 20 Uhr, und dem darauffolgenden Morgen, 8 Uhr, am Straßenrand der Spitalstraße. Als der Mann an sein Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass die Fahrertür offenstand. Aus dem Innenraum fehlte das Fahrzeughandbuch samt einiger Dokumente. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

