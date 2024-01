POL-ST: Festnahme auf frischer Tat, Fahrräder beschädigt und Einbruch am Bahnhof Greven verhindert.

Wettringen (ots) - Am gestrigen Abend, 20.01.24, kam es gegen 20:10 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Wettringen. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw befuhr die Straße Sellen in Richtung Wettringen, als das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in den angrenzenden Graben rutschte. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 30-jährige Fahrzeugführer und ein 13-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. ...

