Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in Wohnhaus

Wettringen (ots)

An der Straße Nieland ist am Donnerstagnachmittag (18.01.24) zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr eine Terrassentür an einem Wohnhaus eingeschlagen worden. Unbekannte Täter verschafften sich so Zutritt zum Haus, das nahe der Händelstraße liegt. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei nimmt zu diesem Einbruch Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

