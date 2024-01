Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Einfamilienhaus

Ochtrup (ots)

Einbrecher haben an der Taubenstraße das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und gelangten so hinein. Die unbekannten Täter stahlen aus dem Haus Schmuck von unbekanntem Wert sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Einbruch fand zwischen 14.50 Uhr und 18.20 Uhr am Donnerstagnachmittag (18.01.24) statt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell