Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Festnahme nach Verkehrskontrolle, Betäubungsmittel gefunden

Neuenkirchen (ots)

Eine Verkehrskontrolle hat in der Nacht zu Mittwoch (17.01.23) zu einer Festnahme geführt. Im Auto eines 21-jährigen Mann aus Schüttorf (Niedersachsen) fand die Polizei nicht geringe Mengen an Betäubungsmitteln sowie einen Schlagring. Beamte der Wache in Rheine stoppten den Beschuldigten, der in einem schwarzen Mercedes unterwegs war, gegen 23.30 Uhr am Eilersweg und kontrollierten ihn. Bei dieser Kontrolle stießen die Beamten auf den Schlagring, den der 21-Jährige mit sich führte. Daraufhin wurde sein Fahrzeug durchsucht, und die Polizisten fanden die Betäubungsmittel. Der Beschuldige wurde vorläufig festgenommen. Sein Auto wurde beschlagnahmt, die Drogen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell