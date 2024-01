Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbrüche in zwei Häuser

Saerbeck (ots)

Am Drosselweg sind unbekannte Täter am Donnerstag (18.01.24) in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Täter hebelten jeweils die Terrassentüren auf, um in die Häuser zu gelangen, und durchsuchten dann die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Tatzeitraum liegt in beiden Fällen zwischen 08.25 Uhr und 19.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Emsdetten in Verbindung zu setzen: Telefon 02572-9306-4415.

