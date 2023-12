Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht - Auseinandersetzung in Bahn und an Wittelsbachplatz

Ludwigshafen (ots)

Eine 16-Jährige und ihr gleichaltriger Begleiter erstatteten am Dienstag (26.12.2023) Anzeige gegen vier bislang unbekannte Mädchen. Diese hätten sie zuvor gegen 18:30 Uhr während der Straßenbahnfahrt vom Berliner Platz zur Haltestelle "Rottstraße" mehrfach beleidigt und bedroht. Als die 16-Jährigen die Bahn verließen, verfolgte die Mädchengruppe die Jugendlichen. Am Wittelsbachplatz sei die 16-Jährige schließlich von einem Mädchen aus der Gruppe an den Haaren gezogen und zu Boden geworfen worden. Eine weitere Person habe dann auf die am Boden liegende eingeschlagen und ihre Jacke beschädigt. Die vier Mädchen seien anschließend in Richtung Bleichstraße geflüchtet.

Sie konnten wie folgt beschrieben werden: 1. etwa 11 Jahre , lange schwarze Haare, schwarze Markenkleidung (evtl. Nike/Adidas) 2. etwa 14 Jahre , lange schwarze Haare, weißer Emporio Armani Pullover, Jeans, etwas kräftiger als erste Täterin 3. etwa 12 Jahre , dünn , lange braune Haare 4. ähnlich wie die dritte Person, jedoch keine genaue Beschreibung möglich

Sie haben die Streitigkeiten in der Bahn oder die Auseinandersetzung am Wittelsbachplatz beobachtet? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

