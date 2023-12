POL-PPRP: Unfall in der Rheinuferstraße

Ludwigshafen-Mundenheim und -Mitte (ots) - Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 23.12.2023, 18:00 Uhr, bis zum 24.12.2023, 10:45 Uhr, in der Pfarrer-Krebs-Straße und am 24.12.2023, von 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr, in der Heinigstraße in Fahrzeuge eingebrochen. Hierbei wurden die Fahrzeuge beschädigt. Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen ...

