Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Friesenheim) - Brand an einem Reihenhaus

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Montag, den 25.12.2023, gegen 04:00 Uhr ereignete sich im Stadtteil Friesenheim ein Brand auf der Holzterrasse eines Reihenhauses. Durch das Feuer entstand Schaden an der Hausfassade; der Sachschaden wird auf 75.000 Euro beziffert. Es wurde niemand verletzt. Als möglicher Brandauslöser wird eine nicht gänzlich gelöschte Zigarette in Betracht gezogen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

