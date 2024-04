Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche; Versuchter Raub; Hinweis auf eine Pressemeldung des PP Ravensburg

Metzingen (RT): Müllcontainer in Brand gesetzt

Zum Brand mehrerer Müllcontainer sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Dienstag zum Neugreuthschulareal ausgerückt. Verkehrsteilnehmer hatten den jeweiligen Leitstellen kurz nach 2.15 Uhr das Feuer gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten neben der Grundschule insgesamt fünf brennende Abfallcontainer festgestellt werden. Die Feuerwehr Metzingen, die mit zehn Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte ein mögliches Übergreifen der Flammen auf die Gebäudefassade verhindern und den Brand löschen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung. (ak)

Metzingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Neugreuth schwer verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr wollte der 21 Jahre alte Radler von der Florianstraße aus die B313 geradeaus in Richtung Obstanlage überqueren. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Peugeot einer 83-Jährigen. Der 21-Jährige wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und auf den angrenzenden Grünstreifen abgeworfen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. (rd)

Bad Urach (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Bad Uracher Wilhelmstraße ist an Ostern eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Montag, 9.40 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Tür ins Innere des Lokals. Dort brach er gewaltsam einen Spielautomaten auf und entwendete die darin befindliche Geldkassette. Zwei weitere Automaten hielten dem Einbrecher stand. Über die Höhe des gestohlenen Gelds und des entstandenen Sachschadens liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Metzingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Bad Urach (RT): Weiterer Einbruch

In ein Hotel in der Straße Bei den Thermen ist ein Unbekannter von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und fünf Uhr beschädigte der Unbekannte den Glaseinsatz einer Tür und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Darin suchte der Unbekannte nach Stehlenswertem. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rd)

Pliezhausen (RT): Lkw aufgebrochen

Das Führerhaus eines in der Wilhelm-Schickard-Straße abgestellten Lkw ist zwischen Samstag, 10.30 Uhr, und Montag, 12.25 Uhr, aufgebrochen worden. Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu der Fahrerkabine des auf Höhe des Sportplatzes Gniebel abgestellten Lasters. Anschließend beschädigte er unter anderem das Radio und das Kontrollgerät. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Pliezhausen ermittelt. (rd)

Hayingen (RT): Von der Straße abgekommen

Eine Bikerin ist am Montagmittag zwischen Anhausen und Kochstetten von der K6752 abgekommen. Gegen 13.20 Uhr befuhr die 30-Jährige mit ihrer Yamaha die Kreisstraße in Richtung Granheim. In einer Kurve zwischen der Einmündung zur K6751 und Kochstetten kam sie wohl aufgrund eines Fahrfehlers mit dem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach mehreren Metern gegen einen Baumstumpf. Der Rettungsdienst brachte die nach ersten Erkenntnissen leicht Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An ihrer Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. (rd)

Flughafen Stuttgart (ES): Geschädigte zu versuchtem Handtaschenraub gesucht

Das Polizeirevier Flughafen sucht unter Telefon 0711/78780-0 nach einer Frau, der ein Mann am Montagmorgen die Handtasche rauben wollte. Die bislang unbekannte Geschädigte befand sich kurz vor acht Uhr in der Ankunftsebene des Terminal 1 am Flughafen Stuttgart. Vor der Drehtür am Ausgang zu den Taxiständen versuchte ein Mann, ihr die Handtasche zu entreißen. Glücklicherweise konnte sie dies mit starker Gegenwehr verhindern. Nach dem Vorfall rannte der Täter in Richtung Unterführung zum U-Bahnhof davon. Zwei Taxifahrer, die den versuchten Raub mitbekommen hatten, machten eine sich in der Nähe befindliche Polizeistreife auf den Flüchtenden aufmerksam. Die Beamten konnten kurze Zeit später einen Tatverdächtigen am Bahnsteig ausfindig machen. Beim Erkennen der Polizisten flüchtete der Mann in Richtung Messe Piazza. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der 29-Jährige von den Einsatzkräften eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Neben der angegriffenen Frau werden mögliche weitere Zeugen gebeten, sich zu melden. (ms)

Weilheim (ES): Einbrecher unterwegs

In den Weilheimer Bauhof sind Unbekannte von Montag, zwölf Uhr, auf Dienstag, 6.10 Uhr, eingebrochen. Über einen Zaun gelangte der Unbekannte auf das Gelände. Dort drang er gewaltsam in ein Büro ein und suchte darin nach Wertgegenständen. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Ostfildern (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von über 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Nellingen entstanden. Eine 54-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit einem Opel in der Wilhelmstraße unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen eine Betonmauer. Hierbei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Diese konnten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. An ihrem Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (ms)

Nehren (TÜ): Brand eines Gartenhauses

Zum Brand eines Gartenhauses mussten am Ostermontag Feuerwehr und Polizei in die Johann-Conrad-Schneider-Straße in Nehren ausrücken. Kurz vor neun Uhr war ersten Erkenntnissen nach ein Föhn vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten und hatte das Feuer ausgelöst. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mit Kleinraftrad gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 17-Jähriger am Montagnachmittag beim Sturz von einem Kleinkraftrad in der Friedrich-Ebert-Straße erlitten. Der junge Mann war kurz vor 15 Uhr mit der Yamaha auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als er den aktuellen Ermittlungen zufolge im Bereich der Hausnummer 17 infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Dabei wurde auch ein am linken Fahrbahnrand geparkter BMW beschädigt. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (rd)

